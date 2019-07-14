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РИА Новости

Итальянский суд поручил прокуратуре возбудить дело против депутата Рады

Вчера, 14:59
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Суд в итальянском городе Павия постановил направить в прокуратуру Рима представление о возбуждении дела за соучастие в убийстве против украинского депутата Богдана Маткивского, руководителя приговоренного к 24 годам тюрьмы за убийство журналистов бойца Нацгвардии Виталия Маркива, сообщил в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.
Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб журналист и российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что приговор Маркиву будет обжалован. Замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что Украина предлагала помощь итальянской стороне в расследовании, однако их предложения были проигнорированы. В день оглашения приговора полторы сотни украинцев устроили под посольством Италии на Украине акцию протеста.
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"Цитирую по памяти: направить в римскую прокуратуру представление прокурора суда города Павия об открытии дела против непосредственного руководителя Виталия во время событий у горы Карачун в 2014, народного депутата Украины Богдана Маткивского за соучастие в убийстве", - написал посол.
Он отметил, что Маткивский вернулся на Украину.
"Единственное, нам пришлось перебрать много вариантов где "переходить границу", но в конце концов в сопровождении консулов на рассвете наш защитник, а ныне депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - отметил Перелыгин.
Маткивский является внефракционным депутатом Верховной Рады, избранным по мажоритарному округу во Львовской области.
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