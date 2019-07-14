Итальянский суд поручил прокуратуре возбудить дело против депутата Рады

Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб журналист и российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что приговор Маркиву будет обжалован. Замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что Украина предлагала помощь итальянской стороне в расследовании, однако их предложения были проигнорированы. В день оглашения приговора полторы сотни украинцев устроили под посольством Италии на Украине акцию протеста.