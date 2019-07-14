США не разорвут военные отношения с Турцией из-за С-400, считают в Совфеде

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США не пойдут на полномасштабный разрыв военных отношений с Турцией из-за поставок Стамбулу российских С-400, несмотря на угрозы Вашингтона, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК.

"Санкции, безусловно, со стороны США возможны, но, скорее всего, будет какой-то взаимовыгодный размен. Не думаю, что США пойдут на полномасштабный военный разрыв с Турцией", - сказал Морозов.

По его словам, стороны придут к компромиссу, "а С-400 будут у Турции".

Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.