СМИ: в Сирии боевики вывели из строя газопровод в провинции Хомс

ДУБАЙ, 14 июл - РИА Новости. Боевики атаковали газопровод в Сирии, соединяющий месторождение газа Аш-Шаер с газоперерабатывающим заводом Ибла в пригороде Хомса, сообщило в воскресенье Сирийское новостное агентство SANA.
Как передало агентство, газопровод между месторождением Аш-Шаер и заводом Ибла вышел из строя в результате теракта, ремонтные бригады работают, чтобы восстановить его в ближайшие часы.
По информации агентства, вышедший из строя газопровод ежедневно подавал 2,5 миллиона кубических метров газа на завод Ибла, откуда он поступал на электростанции.