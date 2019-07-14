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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: в Сирии боевики вывели из строя газопровод в провинции Хомс

Вчера, 14:51
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© Фото : SANAХомс, Сирия
Хомс, Сирия
© Фото : SANA
Хомс, Сирия. Архивное фото
ДУБАЙ, 14 июл - РИА Новости. Боевики атаковали газопровод в Сирии, соединяющий месторождение газа Аш-Шаер с газоперерабатывающим заводом Ибла в пригороде Хомса, сообщило в воскресенье Сирийское новостное агентство SANA.
Как передало агентство, газопровод между месторождением Аш-Шаер и заводом Ибла вышел из строя в результате теракта, ремонтные бригады работают, чтобы восстановить его в ближайшие часы.
По информации агентства, вышедший из строя газопровод ежедневно подавал 2,5 миллиона кубических метров газа на завод Ибла, откуда он поступал на электростанции.
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