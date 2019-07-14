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РИА Новости

В Саратовской области выясняют причины окраски пруда в сине-зеленый цвет

Вчера, 14:47
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© Фото : прокуратура Саратовской областиСотрудники прокуратуры Татищевского района Саратовской области на территории пруда у села Губаревка
Сотрудники прокуратуры Татищевского района Саратовской области на территории пруда у села Губаревка
© Фото : прокуратура Саратовской области
Сотрудники прокуратуры Татищевского района Саратовской области на территории пруда у села Губаревка
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту загрязнения пруда у деревни Губаревка Татищевского района Саратовской области, который приобрел сине-зеленый цвет с неприятным запахом, сообщило областное надзорное ведомство.
"Организована проверка по факту загрязнения пруда у деревни Губаревка. Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоему, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды. По результатам исследования проб будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщается в аккаунте прокуратуры области в Instagram.
Местный житель рассказал, что пруд около двух дней назад покрылся пленкой зелено-синего цвета и приобрел тухлый запах. "За последние три года впервые возникла такая ситуация, и мы подумали, что кто-то что-то слил нам химическое, и мы обратились в прокуратуру", - сказал он на видео, опубликованном прокуратурой в Instagram.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии области Борис Аксененко, который вместе с представителем прокуратуры побывал на пруду, предположил, что изменения связаны с водорослями.
"При осмотре (установлено, что), предположительно, это сине-зеленые водоросли, это естественный процесс водоемов, потому как он (пруд) практически стоячий, мы видим небольшую проточность, были высокие температуры... Ничего страшного, здесь угроз никаких никому это, на наш взгляд, не причиняет", - заявил Аксененко на другом видео, также опубликованном прокуратурой в Instagram.
Мы все умрём. Вмешательство человека в экосистему
13 июля, 12:00
4033212
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Татищевский районСаратовская областьПроисшествия
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