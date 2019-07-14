В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Ранее СМИ сообщили о росте числа зараженных ВИЧ-инфекцией в Абзелиловском районе Башкирии. Уточнялось, что на 100 тысяч жителей там выявлено 77 случаев заболевания.
"Здесь правильнее говорить не о заболеваемости, а о выявляемости, потому что, если мы поставили диагноз человеку, то это неизвестно, когда он заразился. Поэтому, когда выявляют больше людей, это может быть связано с тем, что обследовали какие-то группы, которые раньше не обследовали", - сказал он, комментируя информацию СМИ о росте числа зараженных ВИЧ в Башкирии.
Покровский уточнил, что раньше считали, что в селах ВИЧ мало распространен, но сегодня данные показывают, что уровень хоть и ниже городского, но тоже высокий.
"Лучше обследовали - больше выявили. В принципе Башкирия является одним из регионов, где высокий процент населения инфицирован ВИЧ. Но не следует удивляться, если в каком-то еще регионе ВИЧ начнет распространяться, потому что это инфекционная болезнь, она и должна распространяться", - отметил академик.
Отличие ВИЧ от, например, гриппа заключается в том, что, заразившись один раз, человек будет заражен всю жизнь, пояснил он. Поэтому процент инфицированных среди населения все время растет.
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"Но сейчас мы вводим лечение. Поэтому смертность должна снижаться. Поэтому число инфицированных будет нарастать, потому что они не будут умирать. Поэтому мы можем ожидать, что у нас будет продолжаться рост процента именно инфицированных или рост числа людей, живущих с ВИЧ, и абсолютно, и в процентах по отношению ко всему населению", - рассказал Покровский.
Он добавил, что примерно 1% взрослых в России заражен ВИЧ. Особенно поражена инфекцией группа в возрасте 30-40 лет: здесь заболевших до 2% мужчин и до 3% женщин.