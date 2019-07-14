В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Ранее СМИ сообщили о росте числа зараженных ВИЧ-инфекцией в Абзелиловском районе Башкирии. Уточнялось, что на 100 тысяч жителей там выявлено 77 случаев заболевания.

"Здесь правильнее говорить не о заболеваемости, а о выявляемости, потому что, если мы поставили диагноз человеку, то это неизвестно, когда он заразился. Поэтому, когда выявляют больше людей, это может быть связано с тем, что обследовали какие-то группы, которые раньше не обследовали", - сказал он, комментируя информацию СМИ о росте числа зараженных ВИЧ в Башкирии.

Покровский уточнил, что раньше считали, что в селах ВИЧ мало распространен, но сегодня данные показывают, что уровень хоть и ниже городского, но тоже высокий.

"Лучше обследовали - больше выявили. В принципе Башкирия является одним из регионов, где высокий процент населения инфицирован ВИЧ. Но не следует удивляться, если в каком-то еще регионе ВИЧ начнет распространяться, потому что это инфекционная болезнь, она и должна распространяться", - отметил академик.

Отличие ВИЧ от, например, гриппа заключается в том, что, заразившись один раз, человек будет заражен всю жизнь, пояснил он. Поэтому процент инфицированных среди населения все время растет.

"Но сейчас мы вводим лечение. Поэтому смертность должна снижаться. Поэтому число инфицированных будет нарастать, потому что они не будут умирать. Поэтому мы можем ожидать, что у нас будет продолжаться рост процента именно инфицированных или рост числа людей, живущих с ВИЧ, и абсолютно, и в процентах по отношению ко всему населению", - рассказал Покровский.