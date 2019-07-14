Посольство в Азербайджане держит под контролем ЧП у дворца Шекинских ханов

БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Посольство России в Азербайджане держит под контролем ЧП во дворце Шекинских ханов, в результате которого по данным Минздрава пострадали двое граждан РФ, за помощью в диппредставительство не обращались.
Девятнадцать человек, в том числе туристы, пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана. Позже в ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадали двое россиян, пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под свой личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Посольство держит вопрос на контроле. Пока за помощью никто не обращался", - заявили в пресс-службе.
Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-62 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.