Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

БАКУ, 14 июл — РИА Новости. В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.

По информации Sputnik Азербайджан , ветка ханского дерева чинары (платана) упала из-за сильного ветра, обрушившегося на республику еще в пятницу, и задела людей, которые гуляли по территории дворца.

Всего пострадали 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В случае необходимости их отправят в Баку, уточнили в министерстве здравоохранения.

На место происшествия выехали сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.

Дворец Шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века, был построен в 1761-1762 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада.