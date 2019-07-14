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2019-07-14T14:23Z
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РИА Новости

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Вчера, 14:23
33626
© Sputnik / Nigar MaharramХанский чинар во дворе Дворца Шекинских ханов
Ханский чинар во дворе Дворца Шекинских ханов
© Sputnik / Nigar Maharram
БАКУ, 14 июл — РИА Новости. В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Как уточнили представители пресс-службы ведомства, состояние российских туристов оценивается как стабильное.
По информации Sputnik Азербайджан, ветка ханского дерева чинары (платана) упала из-за сильного ветра, обрушившегося на республику еще в пятницу, и задела людей, которые гуляли по территории дворца.
Всего пострадали 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В случае необходимости их отправят в Баку, уточнили в министерстве здравоохранения.
На место происшествия выехали сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.
Ильхам Алиев
Вчера, 13:51
Президент Азербайджана взял под контроль ЧП во дворце Шекинских ханов
Дворец Шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века, был построен в 1761-1762 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада.
Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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АзербайджанВ мире
Популярные комментарии
Уже нигде в мире нет возможности спокойно упасть ветке, кирпичу, сломаться эскалатору, лавине сойти, врезаться автомобилю, чтобы там не оказалось русских.
14 июля, 14:39
Вадим Vadimkrassib
6400016
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