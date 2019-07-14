Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Константин подписал видео хештегом #наснедогонят.
Пользователи соцсети начали поздравлять пару с предполагаемыми отношениями, о которых режиссер и телеведущая ранее официально не сообщали.
"Такие милые, нежности сколько! Передается через экран...", "Так приятно наблюдать за настоящими чувствами!" — написали Богомолову в комментариях.
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