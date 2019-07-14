Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 14 Июл 2019 в 3:30 PDT

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Пользователи соцсети начали поздравлять пару с предполагаемыми отношениями, о которых режиссер и телеведущая ранее официально не сообщали.

"Такие милые, нежности сколько! Передается через экран...", "Так приятно наблюдать за настоящими чувствами!" — написали Богомолову в комментариях.