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РИА Новости

Под Самарой из опрокинувшегося нефтевоза вылилось около тысячи литров нефти

Вчера, 14:11
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САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Нефтевоз опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем в Ставропольском районе Самарской области, разлилось около 1 тысячи литров нефти, никто не пострадал, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Сообщение о столкновении легкового автомобиля Lada Vesta и грузовой машины Scania, перевозившей 26 кубометров нефти, на 957-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Александровка поступило в МЧС в 03.50 (02.50 мск) в воскресенье.
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"В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Произошло опрокидывание цистерны на бок и утечка нефти из наливной горловины объемом около 1 кубометра на площади около 150 квадратных метров. Загрязнение водоемов и земель сельскохозяйственного назначения не произошло", - говорится в сообщении.
Грузоотправитель на месте занимается откачкой нефти из ёмкости, установкой цистерны на колеса и сбором вылившейся нефти.
"Движение на данном участке дороги было организовано по реверсивной схеме. Силами пожарно-спасательных подразделений было проведено боевое развертывание и пенная атака с целью недопущения возгорания нефти. По состоянию на 06.00 (05.00 мск) 14 июля были проведены работы по локализации утечки нефти путем обвалования. Движение на данном участке дороги было восстановлено", - отметили в главке.
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