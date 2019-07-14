Под Самарой из опрокинувшегося нефтевоза вылилось около тысячи литров нефти

САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Нефтевоз опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем в Ставропольском районе Самарской области, разлилось около 1 тысячи литров нефти, никто не пострадал, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сообщение о столкновении легкового автомобиля Lada Vesta и грузовой машины Scania, перевозившей 26 кубометров нефти, на 957-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Александровка поступило в МЧС в 03.50 (02.50 мск) в воскресенье.

"В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Произошло опрокидывание цистерны на бок и утечка нефти из наливной горловины объемом около 1 кубометра на площади около 150 квадратных метров. Загрязнение водоемов и земель сельскохозяйственного назначения не произошло", - говорится в сообщении.

Грузоотправитель на месте занимается откачкой нефти из ёмкости, установкой цистерны на колеса и сбором вылившейся нефти.