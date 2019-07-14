WSJ сообщил о подготовке массовых сокращений в подразделении Huawei в США

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Компания Huawei планирует масштабные увольнения в своем американском подразделении, сообщает издание Компания Huawei планирует масштабные увольнения в своем американском подразделении, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как заявили источники, сокращения коснутся сотрудников исследовательского центра Futurewei Technologies, базирующегося в США. Всего в лабораториях центра в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас работают около 850 сотрудников.

Точное число сокращений пока неизвестно, но, по словам источников, работы могут лишиться сотни человек. Отмечается, что несколько сотрудников уже получили уведомления об увольнении, и вскоре могут быть объявлены новые сокращения. При этом ряду китайских граждан, работающих в США, предложили вернуться на родину и остаться работать в компании.

По информации газеты, после того, как США внесли Huawei в черный список, сотрудники Futurewei Technologies стали испытывать трудности в контактировании с коллегами из офиса компании в Китае.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.