Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T14:07Z
https://ria.ru/20190714/1556502181.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155639/77/1556397738_0:181:3071:1908_1036x0_80_0_0_fed46bcc75cc26be1d6b3b22cdbdc41b.jpg
РИА Новости

WSJ сообщил о подготовке массовых сокращений в подразделении Huawei в США

Вчера, 14:07
757
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Компания Huawei планирует масштабные увольнения в своем американском подразделении, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как заявили источники, сокращения коснутся сотрудников исследовательского центра Futurewei Technologies, базирующегося в США. Всего в лабораториях центра в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас работают около 850 сотрудников.
Стенд компании Huawei на выставке
13 декабря 2018, 08:00
Арест финдиректора Huawei: Китаю мстят за утрату технологического лидерства
Точное число сокращений пока неизвестно, но, по словам источников, работы могут лишиться сотни человек. Отмечается, что несколько сотрудников уже получили уведомления об увольнении, и вскоре могут быть объявлены новые сокращения. При этом ряду китайских граждан, работающих в США, предложили вернуться на родину и остаться работать в компании.
По информации газеты, после того, как США внесли Huawei в черный список, сотрудники Futurewei Technologies стали испытывать трудности в контактировании с коллегами из офиса компании в Китае.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Офис компании Huawei в Пекине
29 января, 08:21
"Новая реальность". Эксперт о действиях США против HuaweiСША предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения. Как это скажется на отношениях Вашингтона с Пекином, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Владимир Оленченко.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США.
1341234
Обсудить 0
Дональд ТрампHuawei TechnologiesКитайСШАТехнологииВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху пригрозил "сокрушительным военным ударом" движению "Хезболлах"
РИА
Новости
Итальянский суд поручил прокуратуре возбудить дело против депутата Рады
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с компонетами ЗРК С-400 на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция.
Клинцевич посоветовал США задуматься, почему Турция купила С-400
Судно заходит в бухту Крабовую острова Шикотан
СМИ сообщили об отказе России обсуждать с Японией передачу двух островов
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США не разорвут военные отношения с Турцией из-за С-400, считают в Совфеде
Малогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
В работе европейской навигационной системы "Галилео" произошел сбой
Официальный визит президента РФ В. Путина в Италию
Итальянский премьер объяснил приглашение Савоини на ужин с Путиным
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Берлин, Париж и Лондон обеспокоены риском развала иранской сделки из-за США
Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок. Архивное фото
В Британии установили источник утечки телеграмм экс-посла в США, пишут СМИ
Китай проведет военные учения возле Тайваня
В ГД прокомментировали слова о триумфе Путина при поставках С-400 в Турцию
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил слова Жириновского об улучшении отношений с Турцией
Полиция на месте возникших беспорядков во время празднования дня взятия Бастилии. 14 июля 2019
В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки
Заграничный паспорт гражданина Украины
В Киеве сообщили об уменьшении числа лиц, получивших украинское гражданство
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде назвали призыв ЕС о сохранении ДРСМД политическим цинизмом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для спасения жизней при ЧС
10:39Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
10:12Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
10:11Основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова заподозрили в мошенничестве
10:07Президент Казахстана заявил, что земли иностранцам продавать не будут
Лента новостейМолния