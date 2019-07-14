Бесплатная лицензия на алкоголь в Дубае поможет туристам не нарушать законы

ДУБАЙ, 14 июл — РИА Новости. Появившаяся в Дубае бесплатная лицензия на покупку алкоголя для туристов поможет им избежать нарушения местных законов, заявила РИА Новости менеджер дубайской туристической компании Reds Travel and Tourism Юлия Муравлева.

"Прежде всего, это позволит туристам не нарушать закон об употреблении алкоголя. При получении лицензии, каждый турист будет должен подписать так называемый "кодекс поведения", состоящий из 5 пунктов, тем самым обязуясь не употреблять алкогольные напитки и не появляться в нетрезвом виде в общественных местах", - заявила она.

Ранее туристы в Дубае могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах. По новым правилам туристы могут покупать алкоголь в специализированных магазинах, если они находятся в возрасте от 21 года и не являются мусульманами.

Для получения бесплатной 30-дневной лицензии на покупку алкоголя им понадобится иметь при себе только оригинал паспорта. Оформляется лицензия в самом магазине.

"Упрощенная процедура получения лицензии позволит туристам защитить свои права в случае мелких правонарушений, избавив их от возможных дополнительных обвинений в незаконном употребления алкоголя", - отметила Юлия Муравлева.