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РИА Новости
Туризм

Бесплатная лицензия на алкоголь в Дубае поможет туристам не нарушать законы

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ДУБАЙ, 14 июл — РИА Новости. Появившаяся в Дубае бесплатная лицензия на покупку алкоголя для туристов поможет им избежать нарушения местных законов, заявила РИА Новости менеджер дубайской туристической компании Reds Travel and Tourism Юлия Муравлева.
"Прежде всего, это позволит туристам не нарушать закон об употреблении алкоголя. При получении лицензии, каждый турист будет должен подписать так называемый "кодекс поведения", состоящий из 5 пунктов, тем самым обязуясь не употреблять алкогольные напитки и не появляться в нетрезвом виде в общественных местах", - заявила она.
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"Послабление вышло…". В Дубае разрешили покупать алкоголь в магазинах Теперь не только в барах и ресторанах. Власти Дубая предлагают туристам лицензию на приобретение алкоголя в магазинах.
Ранее туристы в Дубае могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах. По новым правилам туристы могут покупать алкоголь в специализированных магазинах, если они находятся в возрасте от 21 года и не являются мусульманами.
Для получения бесплатной 30-дневной лицензии на покупку алкоголя им понадобится иметь при себе только оригинал паспорта. Оформляется лицензия в самом магазине.
"Упрощенная процедура получения лицензии позволит туристам защитить свои права в случае мелких правонарушений, избавив их от возможных дополнительных обвинений в незаконном употребления алкоголя", - отметила Юлия Муравлева.
В Дубае алкоголь отсутствует в открытой продаже, его можно купить только по лицензии в специализированных магазинах. Ранее лицензия была доступна только для постоянно проживающих в Дубае иностранцев, которым для ее получения, в частности, было необходимо получить согласие работодателя.
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ТуризмДубай (эмират)Дубай (город)
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