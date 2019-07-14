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РИА Новости

Участники смены "Тавриды" получили гранты на сумму шесть млн рублей

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Александра ГуляеваРаздатка участника
Раздатка участника
© РИА Новости / Александра Гуляева
Раздатка участника. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Гранты на общую сумму 6 миллионов рублей получили 16 участников смены современного искусства, которая завершилась на форуме "Таврида 5.0", сообщает пресс-служба проекта "Таврида".
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" начал работу 12 мая в Крыму. Он проводится с 2015 года, организатором выступает Центр развития культурных инициатив. В 2019 году проект разросся до полноценного арт-кластера и теперь объединяет в себе не только форум, но также фестиваль творческих сообществ "Таврида - Арт" и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Всего в этом году в рамках форума состоится 15 тематических смен, 8-14 июля проходила девятая смена - посвященная современному искусству.
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"На смене традиционно подвели итоги грантового конкурса, на который было подано 82 заявки и отобрано 16 победителей. Общая сумма грантов составила 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе проекта "Таврида" рассказали, что участниками смены стали более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставраторов из 85 регионов РФ. В ходе смены участники работали в профессиональных тематических школах. По итогу смены каждая школа продемонстрировала произведения своих выпускников (фотографии, картины, граффити, инсталляции, перформансы).
Так, в школе "Стрит-арт. 6 кейсов" отобрали эскизы художников, которые представили графическое оформление фасадов в Мурманске и аквапарка в Черногории. Авторы эскизов получат возможность реализовать свои идеи на практике. Четыре человека поедут в Черногорию, 16 человек - в Мурманск. Также один из лучших выпускников школы из Московской области представит "Тавриду" на международном фестивале стрит-арта в Нижнем Новгороде.
Кроме того, участники школы "Современная реставрация" закончили работу по реставрации амфоры и кувшина IX и X веков, которые они передали в фонд крымского музея–заповедника "Судакская крепость".
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