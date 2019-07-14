В Харькове загорелся автобус с пассажирами

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Автобус "Богдан" загорелся в Харькове на ходу с пассажирами в салоне, сообщила в воскресенье Госслужба по ЧС.
"Транспортное средство загорелось во время движения по ул. Куриловской города Харькова. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и пытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными", - сообщили в пресс-службе.
По данным спасателей, инцидент произошел в субботу.
К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. В маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 квадратных метров.