Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T13:54Z
https://ria.ru/20190714/1556502028.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Харькове загорелся автобус с пассажирами

Вчера, 13:54
722
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Автобус "Богдан" загорелся в Харькове на ходу с пассажирами в салоне, сообщила в воскресенье Госслужба по ЧС.
"Транспортное средство загорелось во время движения по ул. Куриловской города Харькова. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и пытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными", - сообщили в пресс-службе.
По данным спасателей, инцидент произошел в субботу.
К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. В маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 квадратных метров.
3221226
Обсудить 0
ХарьковВ мире
Рекомендуем
На Украине автомобиль въехал в группу детей, сообщили СМИ
РИА
Новости
Президент Азербайджана взял под контроль ЧП во дворце Шекинских ханов
Место падения ветки дерева возрастом 500 лет в Азербайджане
В Азербайджане 19 человек пострадали из-за падения ветки 500-летнего дерева
Один из кандидатов в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство
Лента
новостей
Полиция на месте возникших беспорядков во время празднования дня взятия Бастилии. 14 июля 2019
В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки
В Одессе на пляже сошел оползень
В Индонезии потерпел крушение туристический вертолет
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета
Ханский чинар во дворе Дворца Шекинских ханов
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Итальянский суд поручил прокуратуре возбудить дело против депутата Рады
Депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции Альянс патриотов Георгий Ломия
Оппозиционный депутат из Грузии прилетел в Москву
Под Самарой из опрокинувшегося нефтевоза вылилось около тысячи литров нефти
Вертолет Ми-2
В Сумской области упал вертолет Ми-2
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил слова Жириновского об улучшении отношений с Турцией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для спасения жизней при ЧС
10:39Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
10:12Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
10:11Основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова заподозрили в мошенничестве
10:07Президент Казахстана заявил, что земли иностранцам продавать не будут
Лента новостейМолния