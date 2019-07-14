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РИА Новости

В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400

Вчера, 13:53
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о прибытии в страну шестого и седьмого самолетов с компонентами российского зенитно-ракетного комплекса С-400.
Ранее на авиабазе Мюртез приземлился пятый самолет с составляющими С-400.

"Доставка в Турцию компонентов ЗРС С-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", — заявило, в свою очередь, российское оборонное ведомство.

В пятницу оборонное ведомство Турции сообщило о старте поставок С-400 в страну. Информацию также подтвердила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Поставки С-400 Турции

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 11:25
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, сообщает Focus
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
"В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки." - С нетерпением жду ответной реакции из Вашингтона. Если Трамп, так же, как и Эрдоган, откажется "идти на уступки", то начало поставок С-400 в Турцию, это самая хорошая новость за последние дни. И тогда - "Браво, Моссад!"
14 июля, 15:14
yoram
1510001
На Кубу ракеты кораблями возили. А почему в Турцию на самолетах? Кораблями же намного дешевле.
14 июля, 14:38
Шикарная верхняя одежда GnK деткам
2310010
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