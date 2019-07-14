В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о прибытии в страну шестого и седьмого самолетов с компонентами российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

Ранее на авиабазе Мюртез приземлился пятый самолет с составляющими С-400.

"Доставка в Турцию компонентов ЗРС С-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", — заявило, в свою очередь, российское оборонное ведомство.

В пятницу оборонное ведомство Турции сообщило о старте поставок С-400 в страну. Информацию также подтвердила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.

Поставки С-400 Турции

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.