Президент Азербайджана взял под контроль ЧП во дворце Шекинских ханов

БАКУ, 14 июл — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль ЧП во дворце Шекинских ханов, где в результате падения ветки дерева пострадали 19 человек, в том числе туристы.

Ранее в Минздраве Азербайджана сообщили, что ветка пятисотлетнего дерева упала на территории дворца Шекинских ханов, провозглашенного ранее культурным наследием ЮНЕСКО, пострадали 19 человек.

"Президент Азербайджана взял ситуацию под свой личный контроль. На место происшествия выехали сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Вертолеты МЧС доставили врачей", — говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС.