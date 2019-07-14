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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В СПЧ не видят оснований для проведения акции кандидатами в МГД

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов не видит оснований для проведения акции кандидатами в депутаты Мосгордумы и считает, что это неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства.
Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. ранее они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.
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В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости заявили, что кандидаты в депутаты Мосгордумы собираются провести незаконную акцию под видом встречи с избирателями 14 июля. Там уточнили, что организаторы мероприятия не уведомляли власти о проведении такой встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.
"В этой ситуации я даже не вижу оснований митинговать с точки зрения как защиты прав человека... Когда по любому поводу пытаться выходить на улицы - это совершенно неправильная позиция и даже неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства", - сообщил РИА Новости Борисов.
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Правозащитник отметил, что сначала надо разобраться - посмотреть, действительно ли есть какие-либо нарушения закона, тогда уже принимать меры и, прежде всего, в установленном законом порядке.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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