В СПЧ не видят оснований для проведения акции кандидатами в МГД

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов не видит оснований для проведения акции кандидатами в депутаты Мосгордумы и считает, что это неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. ранее они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости заявили, что кандидаты в депутаты Мосгордумы собираются провести незаконную акцию под видом встречи с избирателями 14 июля. Там уточнили, что организаторы мероприятия не уведомляли власти о проведении такой встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.

"В этой ситуации я даже не вижу оснований митинговать с точки зрения как защиты прав человека... Когда по любому поводу пытаться выходить на улицы - это совершенно неправильная позиция и даже неправильное направление развития как гражданского общества, так и государства", - сообщил РИА Новости Борисов.

Правозащитник отметил, что сначала надо разобраться - посмотреть, действительно ли есть какие-либо нарушения закона, тогда уже принимать меры и, прежде всего, в установленном законом порядке.