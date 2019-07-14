В Азербайджане 19 человек пострадали из-за падения ветки 500-летнего дерева

БАКУ, 14 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек, в том числе туристы, пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.
"В связи с происшествием 19 человек обратились в больницу. Двое из них размещены в больнице, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты", - сообщили в Минздраве.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Госагентства по туризму, среди пострадавших есть и иностранные граждане.
"Скоро будет сделано официальное заявление", - заявили в Госагентстве.
Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-62 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.