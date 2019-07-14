В Азербайджане 19 человек пострадали из-за падения ветки 500-летнего дерева

"В связи с происшествием 19 человек обратились в больницу. Двое из них размещены в больнице, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты", - сообщили в Минздраве.