Умерла писательница и бард Елена Касьян

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook

"Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела... Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху. Спасибо вам, люди", — говорится в сообщении.

Несколько лет назад у писательницы диагностировали рак молочной железы. Она перенесла несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.

Касьян родилась во Львове. Получила режиссерское образование, участвовала в различных фестивалях и конкурсах авторской песни на Украине, в России и Эстонии. Позже начала гастролировать с сольными концертами.

Касьян выпустила три поэтических сборника: "До востребования" (2010), "Отправлено тчк" (2013) и "Fragile" (2016). Ее стихи публиковались в журналах и альманахах "Октябрь", "Аврора", "Ковчег", "Конец эпохи", "Белый ворон", "Русское слово" и "45-я параллель".