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РИА Новости
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Вчера, 13:45
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© Фото : официальный сайт Елены КасьянПисательницы и барда Елена Касьян
Писательницы и барда Елена Касьян
© Фото : официальный сайт Елены Касьян
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.
"Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела... Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху. Спасибо вам, люди", — говорится в сообщении.
Несколько лет назад у писательницы диагностировали рак молочной железы. Она перенесла несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.
Касьян родилась во Львове. Получила режиссерское образование, участвовала в различных фестивалях и конкурсах авторской песни на Украине, в России и Эстонии. Позже начала гастролировать с сольными концертами.
Касьян выпустила три поэтических сборника: "До востребования" (2010), "Отправлено тчк" (2013) и "Fragile" (2016). Ее стихи публиковались в журналах и альманахах "Октябрь", "Аврора", "Ковчег", "Конец эпохи", "Белый ворон", "Русское слово" и "45-я параллель".
Касьян также являлась автором детских книг ("Фея по фамилии Дура" и "Самое важное желание"), серии рассказов для антологий ФРАМ и сказки для взрослых "Легенда про одно".
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Культура
Популярные комментарии
Каждый день нам сообщают,об умерших знаменитостях, А кто НАС,простых смертных считал– вот она продолжительность 48 лет и человека нет??? но Скворцова с пеной у рта утверждает,о продолжительности жизни в стране. Предлагаю Скворцову проверить на детекторе лжи!
14 июля, 14:04
Robin Bobin
21010010
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