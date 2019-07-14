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РИА Новости

В Минобороны рассказали об очередной поставке Турции компонентов С-400

Вчера, 13:39
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны России в воскресенье провело очередную поставку в Турцию имущества из состава ЗРС С-400, сообщает МО РФ.
"Четырнадцатого июля 2019 года в рамках исполнения контрактных обязательств самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что реализация данной поставки выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.
В ведомстве отметили, что С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.
"Доставка в Турцию компонентов ЗРС С-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", - подчеркивается в сообщении.
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