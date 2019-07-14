В Минобороны рассказали об очередной поставке Турции компонентов С-400

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны России в воскресенье провело очередную поставку в Турцию имущества из состава ЗРС С-400, сообщает МО РФ.

"Четырнадцатого июля 2019 года в рамках исполнения контрактных обязательств самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400", - говорится в сообщении.

Добавляется, что реализация данной поставки выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.

В ведомстве отметили, что С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

"Доставка в Турцию компонентов ЗРС С-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", - подчеркивается в сообщении.