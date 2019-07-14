Прокуроры добиваются бесплатного выделения земель пострадавшим в Приангарье

Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокуроры в Иркутской области внесли два проекта законов, направленные на бесплатное и внеочередное наделение пострадавших от паводка землей, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве сообщили, что прокуратура Иркутской области проанализировала действующие областные нормативно-правовые акты, связанные с защитой прав граждан и ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, а также подготовила предложения о дополнительном правовом регулировании.

"Внесено два проекта областных законов, регулирующих отдельные вопросы социальной поддержки пострадавших граждан, в том числе внеочередное предоставление им земельных участков в собственность бесплатно", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что совместно с правительством области прокуратурой формируются пакеты нормативных правовых актов по реализации как областных мер социальной поддержки граждан, так и предусмотренных указом президента о мерах по ликвидации последствий наводнения на территории области.

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"Так, в региональное правительство направлены предложения о дополнительном правовом регулировании вопросов обеспечения временной занятости пострадавших граждан, предоставления субсидий местным бюджетам для реализации полномочий по восстановлению системы образования и другим", - сообщили в пресс-службе.

Указывается, что прокуратурой направлены для оперативного рассмотрения несколько проектов правовых актов. Например, сообщили в пресс-службе, предложено урегулировать порядок предоставления гуманитарной помощи.

"Некоторые из предложений прокуратуры области уже учтены, остальные находятся в стадии рассмотрения", - добавили в Генпрокуратуре.