Папа Франциск призвал к скорейшему разрешению кризиса в Венесуэле

"Еще раз хочу выразить свою близость к возлюбленному венесуэльскому народу, серьезно пострадавшему из-за продолжающегося кризиса. Попросим Господа вдохновить и вразумить заинтересованные стороны, чтобы они как можно раньше смогли прийти к соглашению, которое положит конец страданиям людей, на благо страны и всего региона", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.