Папа Франциск призвал к скорейшему разрешению кризиса в Венесуэле

ВАТИКАН, 14 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал к скорейшему разрешению кризиса в Венесуэле на благо этой латиноамериканской страны и всего региона.
"Еще раз хочу выразить свою близость к возлюбленному венесуэльскому народу, серьезно пострадавшему из-за продолжающегося кризиса. Попросим Господа вдохновить и вразумить заинтересованные стороны, чтобы они как можно раньше смогли прийти к соглашению, которое положит конец страданиям людей, на благо страны и всего региона", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о возобновлении диалога при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, уже установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.