В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 43 погибших и 20 пострадавших.

"Всего погибло 22 женщины и 28 мужчин. По меньшей мере 35 человек считаются пропавшими без вести, продолжаются поисково-спасательные операции", - сообщает полиция Непала.

Спасатели эвакуировали 1104 жителей из пострадавших районов. Всего стихия затронула 21 район страны, местами наблюдаются перебои с электричеством. Ожидается, что сильные дожди продолжатся еще не менее двух дней.