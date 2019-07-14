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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ЦИК заявили, что у них нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома

Вчера, 13:16
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен ЦИК Николай Булаев
Член ЦИК Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Член ЦИК Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. У Центральной избирательной комиссии нет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимаются приемом и проверкой кандидатов в депутаты Мосгордумы, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"У самовыдвиженцев несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий. Им нужно собрать несколько иной пакет документов, все об этом знают. Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у неё нет. Обычно большой процент брака среди подписей говорит о том, что они собирались некачественно. Если верить тому, что пишут, то вплоть до того, что среди подписантов есть давно умершие люди, хотя по закону это совсем другая статья, и даже не Московская городская избирательная комиссия должна оценивать такие события, а правоохранительные органы, если распространяемые по этому поводу сообщения соответствуют действительности", - сказал Булаев РИА Новости.
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Он добавил, что у ЦИК на данный момент нет претензий в профессионализме сотрудников Мосгоризбиркома.
"Уверен, что МГИК объективно оценивает документы всех кандидатов. А такого понятия, как "независимые" кандидаты в законе вообще-то нет. Все кандидаты наделены равными правами. А если есть уверенность в своей правоте, доказательства, что права нарушены, идти надо не на улицу, а в суд. И время не терять. У нас в ЦИК не было претензий к людям, работающим в Московской городской избирательной комиссии на приеме и проверке документов, которые говорили бы о том, что они работают непрофессионально", - подчеркнул зампредседателя ЦИК.
Пресс-служба Мосгоризбиркома сообщила в воскресенье, что в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь выявлено 14,67% брака, что является основанием для отказа в регистрации.
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Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, актеру Андрею Соколову, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, выдвигавшийся по 5 округу, также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Оппозиционер отметил, что будет обжаловать это решение.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомНиколай БулаевЦИК РФМосковская городская думаМоскваПолитика
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