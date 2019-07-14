Часть Горловки осталась без света после обстрела, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Часть подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки осталась без света в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР заявили, что в воскресенье украинские силовики из минометов обстреляли окраины Горловки.

"В результате обстрела зафиксировано повреждение ЛЭП, ведущих к девяти трансформаторным подстанциям в поселке Гольмовский. Часть населенных пунктов Доломитное и Гольмовский осталась без энергоснабжения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.