Часть Горловки осталась без света после обстрела, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Часть подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки осталась без света в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявили, что в воскресенье украинские силовики из минометов обстреляли окраины Горловки.
"В результате обстрела зафиксировано повреждение ЛЭП, ведущих к девяти трансформаторным подстанциям в поселке Гольмовский. Часть населенных пунктов Доломитное и Гольмовский осталась без энергоснабжения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.