Участники мотопробега "Сел и поехал" посетили пострадавший от паводка Тулун

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Участники всероссийского движения "Сел и поехал" посетили Иркутскую область и зону чрезвычайной ситуации в иркутском Тулуне, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"В связи введением режима ЧС на территории Иркутской области маршрут не должен был проходить через затопленные территории, но самоотверженные участники мотопробега приняли решение посетить наиболее пострадавшую зону - город Тулун - и пообщаться с жителями и спасателями, которые оказывали помощь в эвакуации людей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в субботу мотоэкспедиция "Сел и поехал" закончила свой вояж по Иркутской области и уже прибыла в республику Бурятия. По данным МЧС, всего в ходе мотопробега его участники преодолеют расстояние в 13 тысяч километров и посетят более 20 городов России. Старт всероссийскому мотопробегу движения "Сел и поехал", приуроченному к 30-летию МЧС РФ, дали в Санкт-Петербурге.

По маршруту следования участники пробега посетят региональные главки ведомства, где встретятся с пожарными, спасателями, курсантами, студентами и слушателями учебных заведений, а также с людьми, чьи судьбы пересеклись в той или иной чрезвычайной ситуации.

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Путешествие займет порядка 20 дней и завершится на Сахалине. Во время экспедиции участники мотопробега будут вести съемки документального фильма "Герои нашего времени", посвященного работе сотрудников МЧС. Картина в первую очередь рассчитана на молодую аудиторию, на тех, кто находится на стадии выбора профессии и своего дальнейшего жизненного пути. В следующем, юбилейном для МЧС России году, фильм покажут во многих школах страны.