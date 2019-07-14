СМИ: полторы тысячи журналистов в Гонконге вышли на марш за свободу прессы

ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Более 1,5 тысячи журналистов в Гонконге вышли в воскресенье на марш, требуя от властей обеспечить свободу прессы и защиту представителей СМИ от сотрудников полиции во время протестов, сообщает телеканал Более 1,5 тысячи журналистов в Гонконге вышли в воскресенье на марш, требуя от властей обеспечить свободу прессы и защиту представителей СМИ от сотрудников полиции во время протестов, сообщает телеканал RTHK

Вышедшие на протест представители многих местных СМИ утверждают, что полицейские их оскорбляли, толкали, оттесняли, порой даже били дубинками, когда они освещали недавние массовые протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции.

Участники марша призвали главу администрации Гонконга Кэрри Лэм сдержать свое обещание, касающееся обеспечения свободы прессы, которое она дала во время предвыборной кампании в 2017 году.