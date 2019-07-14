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2019-07-14T12:51Z
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РИА Новости

СМИ: полторы тысячи журналистов в Гонконге вышли на марш за свободу прессы

Вчера, 12:51
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Более 1,5 тысячи журналистов в Гонконге вышли в воскресенье на марш, требуя от властей обеспечить свободу прессы и защиту представителей СМИ от сотрудников полиции во время протестов, сообщает телеканал RTHK.
Вышедшие на протест представители многих местных СМИ утверждают, что полицейские их оскорбляли, толкали, оттесняли, порой даже били дубинками, когда они освещали недавние массовые протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции.
Участники акции протеста в Гонконге.
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Участники марша призвали главу администрации Гонконга Кэрри Лэм сдержать свое обещание, касающееся обеспечения свободы прессы, которое она дала во время предвыборной кампании в 2017 году.
Финальной точкой марша стал правительственный комплекс в районе Адмиралтейство, но из-за того, что никто из офиса главы администрации специального административного района не вышел принять петиции, которые участники марша хотели вручить представителям правительства, их просто воткнули в заборы вокруг комплекса.
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