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РИА Новости

Силовики обстреляли из минометов окраину Горловки, заявили в ДНР

Вчера, 12:48
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраину подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, выпустив более 40 мин утром в воскресенье, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Металлист (под контролем Киева - ред.) - Доломитное (поселок на окраине Горловки - ред.) - выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра; Новолуганское (под контролем Киева - ред.) - Доломитное - выпущено 37 мин калибрами 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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