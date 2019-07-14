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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме призвали кандидатов на выборы в МГД бороться до конца

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов призвал всех кандидатов на выборы в Мосгордуму бороться до конца в рамках правового поля.
Он напомнил, что итоговое решение о регистрации кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму будет принято на заседании окружной избирательной комиссии 16 июля.
"Тем, кому откажут в регистрации, есть законное право обращаться в суд и обжаловать решение окружной комиссии. Поэтому бороться надо до конца, в рамках правового поля", - сказал Горбунов на брифинге в воскресенье.
Здание Мосгоризбиркома
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Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты МГД
Председатель добавил, что комиссия настроена ко всем кандидатам доброжелательно, а процент брака у кандидатов может быть связан с тем, что сбор подписей проводился недобросовестно.
"В ходе всей избирательной кампании и кандидату (Любови - Прим. ред.) Соболь, и другим кандидатам создавались все условия для сбора подписей. По просьбе Соболь и ряда кандидатов выделялись наряды полиции в местах, где они проводили сбор подписей, чтобы не было никаких эксцессов, чтобы не было каких-то нападений", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по состоянию на 14 июля отказано в регистрации. Кроме того, в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщили, что Мосгоризбирком выявил брак выше допустимого в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации.
Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, выдвигавшийся по 5 округу, ранее заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение о превышении допустимого числа брака в подписях за его выдвижение.  Музыкант Сергей (Паук) Троицкий, выдвигавшийся по 43 округу, заявил РИА Новости, что его юристы займутся ситуацией с результатами проверки подписей в его поддержку. Сергей Митрохин от партии "Яблоко", выдвигавшийся по тому же округу, также будет обжаловать решение по своим подписям. 
Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщил РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в депутаты Мосгордумы по 43-му округу, скорее всего, откажут в регистрации в качестве кандидатов, они получили соответствующие документы. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
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