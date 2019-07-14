Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T12:30Z
https://ria.ru/20190714/1556500889.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Челябинской области полицейские спасли 33 человека на пожаре

Вчера, 12:30
9089
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в городе Сатка Челябинской области, полицейские до приезда спасателей эвакуировали из дома 33 человека, сообщается на сайте МВД РФ.
"Сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области прапорщик полиции Рустам Гафаров и сержанты полиции Михаил Пудовкин, Богдан Тренин и Игорь Петров спасли 33 человека при возгорании в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
3 июля, 16:24
Московские пожарные за шесть месяцев спасли почти сто человек
Полицейские ночью увидели задымление над кровлей дома по улице Ленина в Сатке, вызвали экстренные службы и эвакуировали людей, помогали пожилым людям выйти на улицу. Отмечается, что в настоящее время спасенным ничего не угрожает.
3540111
Обсудить 0
Челябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
РИА
Новости
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Лента
новостей
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами
Американская актриса Стефани Нижник
Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ
Самородное золото. Архивное фото
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"
Писатель-фантаст Борис Стругацкий
Власти Петербурга попросили справку, что Борис Стругацкий был писателем
Сергей Худоногов. Архивное фото
В Приангарье отправили в отставку мэра, спасавшего свою дачу от наводнения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43В Нижнем Новгороде взяли под стражу подозреваемого в смерти члена РВИО
10:41Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для спасения жизней при ЧС
10:39Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
10:12Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
10:11Основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова заподозрили в мошенничестве
Лента новостейМолния