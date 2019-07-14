В Челябинской области полицейские спасли 33 человека на пожаре

"Сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области прапорщик полиции Рустам Гафаров и сержанты полиции Михаил Пудовкин, Богдан Тренин и Игорь Петров спасли 33 человека при возгорании в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.

Московские пожарные за шесть месяцев спасли почти сто человек

Московские пожарные за шесть месяцев спасли почти сто человек

Полицейские ночью увидели задымление над кровлей дома по улице Ленина в Сатке, вызвали экстренные службы и эвакуировали людей, помогали пожилым людям выйти на улицу. Отмечается, что в настоящее время спасенным ничего не угрожает.