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2019-07-14T12:30Z
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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Троицкий прокомментировал возможный отказ в регистрации на выборы в МГД

Вчера, 12:30
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы по 43 округу музыкант Сергей (Паук) Троицкий заявил РИА Новости, что его юристы займутся ситуацией с результатами проверки подписей за его выдвижение, на основании которой ему хотят отказать в регистрации в качестве кандидата.
"Мне сказали, что мне откажут, но у меня только отрывочные сведения. Я сейчас нахожусь в Греции. Мои юристы находятся в Москве, они будут всю эту работу делать, всем этим заниматься", - сказал Троицкий.
Сергей Митрохин
Вчера, 11:21
Митрохин обжалует снятие его кандидатуры с выборов в Мосгордуму
Пресс-служба Мосгоризбиркома сообщила в воскресенье, что в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь выявлено 14,67% брака, что является основанием для отказа в регистрации.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, актеру Андрею Соколову, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Московская городская избирательная комиссия
Вчера, 11:15
Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму
Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, выдвигавшийся по 5 округу, также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Оппозиционер отметил, что будет обжаловать это решение.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Вчера, 00:47
Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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