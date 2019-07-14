Троицкий прокомментировал возможный отказ в регистрации на выборы в МГД

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы по 43 округу музыкант Сергей (Паук) Троицкий заявил РИА Новости, что его юристы займутся ситуацией с результатами проверки подписей за его выдвижение, на основании которой ему хотят отказать в регистрации в качестве кандидата.

"Мне сказали, что мне откажут, но у меня только отрывочные сведения. Я сейчас нахожусь в Греции. Мои юристы находятся в Москве, они будут всю эту работу делать, всем этим заниматься", - сказал Троицкий.

Пресс-служба Мосгоризбиркома сообщила в воскресенье, что в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь выявлено 14,67% брака, что является основанием для отказа в регистрации.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, актеру Андрею Соколову, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, выдвигавшийся по 5 округу, также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Оппозиционер отметил, что будет обжаловать это решение.