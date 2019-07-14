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РИА Новости

Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере

Вчера, 12:33
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© Фото : страница в Instagram Emily HartridgeБлогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
© Фото : страница в Instagram Emily Hartridge
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Популярная британская блогер Эмили Хартридж погибла в возрасте 35 лет, сообщает Sun.
Хартридж на электроскутере столкнулась с грузовиком неподалеку от своего дома на юге Лондона. Она погибла на месте.
Хартридж прославили блог на YouTube (на момент гибели на ее канал были подписаны 340 тысяч человек) и аккаунт в Instagram (с почти 50 тысячами подписчиков). Основные темы ее блога — лайфстайл и здоровый образ жизни. Она часто публиковала фото и видео тренировок, а также записывала влоги из путешествий.
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ВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Стесняюсь спросить, покойница была звездой какого Ютуба? Откровенно говоря если бы в РИА не написали о ней, то я даже не узнал бы о ее существовании.
14 июля, 14:22
Владимир Семенко
137822011
стесняюсь спросить, а нам то что? вот уже вторая подобная тема и я все же предлагаю, давайте про каждого человека на земле погибшего или умершего писать новость в рубрике некролог?
14 июля, 13:50
Александр Сергеевич
10842203
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