Фонд помощи пострадавшим от паводка в Приангарье собрал 96 миллионов рублей

ИРКУТСК, 14 июл — РИА Новости. Благотворительный фонд помощи жителям Иркутской области собрал 96 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор Приангарья Сергей Левченко.

"В фонд уже поступило 96 миллионов рублей, из них 20 миллионов перечислил Сбербанк, 11 миллионов — Русская православная церковь", — уточнил глава региона.

Он добавил, что для пострадавших при паводке собрали 81 тонну одежды и обуви, 58 тысяч средств гигиены, более 30 тысяч предметов быта и уже передали 136 тонн еды, более 200 тысяч литров бутилированной воды.

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

Сильные дожди в конце июня в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

По последним данным, в результате удара стихии погибли 25 человек, восемь местных жителей числятся пропавшими без вести.

Сейчас все реки в Иркутской области вернулись в свои русла. Специальные службы и военные восстанавливают дома и дороги, разбирают завалы. В Тулуне остаются подтопленными 67 домов, в которых проживают 168 человек.

Единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей получили все пострадавшие — более 38 тысяч человек. Еще 2,3 миллиарда рублей выделило правительство.