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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты МГД

Вчера, 11:54
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по состоянию на 14 июля отказано в регистрации, следует из документа Мосгоризбиркома, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Из данных следует, что четверо из кандидатов, которым было отказано, выдвигались по 8 избирательному округу: среди них кандидат от партии "Коммунисты России" Михаил Орлов, Владимир Путь от "Возрождения аграрной России", а также самовыдвиженцы Виталий Серуканов и Иван Чинаров.
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Кроме того, в регистрации было отказано кандидату в 13 округе Михаилу Корнееву от "Национального курса", самовыдвиженцу Ирине Собяниной, выдвигавшейся по 28 округу, Вере Дегтяревой, которая шла по 30-му избирательному округу.
Также в выдвижении было отказано кандидатам-самовыдвиженцам Алексею Алексееву от 41 округа и Александру Руденко, который выдвигался по 42 избирательному округу.
В воскресенье Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации.
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Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Оппозиционер отметил, что будет обжаловать это решение.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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