В Иркутской области восстановят школу и детсад, пострадавшие от паводка

Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка

ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Школа и детский сад, попавшие в зону подтопления в Тулуне будут отремонтированы, сообщил в воскресенье на встрече с журналистами губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Во всех школах, расположенных в населенных пунктах Иркутской области, где прошел паводок, ведется подготовка к учебному году. Два учреждения сферы образования в Тулуне, которые пострадали от наводнения, будут восстанавливать.

"В школе №20 и детском саду "Родничок" будет проведен капитальный ремонт. Если к началу года не успеем отремонтировать школу, то детей будем доставлять на школьных автобусах в другие учебные заведения", - сообщил губернатор.

Он уточнил, что для этой цели приобретены 11 новых автобусов.

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