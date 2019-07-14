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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Митрохин обжалует снятие его кандидатуры с выборов в Мосгордуму

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Митрохин
Сергей Митрохин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Митрохин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кандидат в Мосгордуму от партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Оппозиционер отметил, что будет обжаловать это решение.
Согласно закону, максимально допустимый брак в подписях за выдвижение кандидата может составлять не более 10%.
Дмитрий Гудков. Архивное фото
Вчера, 00:47
Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
"Нарисовали такое количество подписей, якобы бракованных. Забраковали такое количество подписей, которое означает, что нас надо снимать с выборов. Процент превысил у меня и у других кандидатов допустимый по закону. ... Мы будем обжаловать, но это бессмысленно. Формально, наверное, будем обжаловать", - сказал РИА Новости Митрохин.
По его словам, такое решение основано на субъективных выкладках.
"Боятся конкурентных выборов, боятся в ряде округов представителей оппозиции", - добавил кандидат.
Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что всем кандидатам-самовыдвиженцам в депутаты Мосгордумы по 43-му округу, скорее всего, откажут в регистрации в качестве кандидатов, они получили соответствующие документы. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
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13 июля, 17:25
Булыкин сообщил об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуСергей МитрохинМосковская городская думаМоскваПолитика
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