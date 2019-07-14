Митрохин обжалует снятие его кандидатуры с выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кандидат в Мосгордуму от партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Оппозиционер отметил, что будет обжаловать это решение.

Согласно закону, максимально допустимый брак в подписях за выдвижение кандидата может составлять не более 10%.

"Нарисовали такое количество подписей, якобы бракованных. Забраковали такое количество подписей, которое означает, что нас надо снимать с выборов. Процент превысил у меня и у других кандидатов допустимый по закону. ... Мы будем обжаловать, но это бессмысленно. Формально, наверное, будем обжаловать", - сказал РИА Новости Митрохин.

По его словам, такое решение основано на субъективных выкладках.

"Боятся конкурентных выборов, боятся в ряде округов представителей оппозиции", - добавил кандидат.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что всем кандидатам-самовыдвиженцам в депутаты Мосгордумы по 43-му округу, скорее всего, откажут в регистрации в качестве кандидатов, они получили соответствующие документы. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.