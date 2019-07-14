Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, сообщает Focus

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Начало поставок Анкаре российских С-400 "вбило клин" в НАТО, заявил немецкий политолог Томас Егер в своей статье для Начало поставок Анкаре российских С-400 "вбило клин" в НАТО, заявил немецкий политолог Томас Егер в своей статье для Focus Online

По мнению Егера, нельзя исключать, что спор вокруг комплексов С-400 может спровоцировать выход Турции из Североатлантического альянса, что станет "огромной победой" и "триумфом" Владимира Путина, в то время как для НАТО это будет "геостратегической потерей".

Как подчеркивает немецкий профессор, даже если Турция останется в НАТО, среди других членов альянса будет процветать недоверие друг к другу. При этом, настаивает Егер, слабой стороной во всей этой истории выглядит Евросоюз, который не в силах повлиять на решение проблемы, невзирая на то, что конфликт затрагивает его жизненные интересы.

Помимо этого, пишет Егер, благодаря сделке с Анкарой репутация Москвы будет стремительно набирать вес, российские военные получат доступ к секретным данным, что станет огромным преимуществом для ее спецслужб. При этом укрепление связей России и Турции политолог называет "международной сенсацией".

Однако, подытожил политолог, ослабление связей с Вашигтоном обернется для Турции огромными политическими и экономическими потерями, причем цена может оказаться настолько высока, что Эрдогану потребуется помощь Кремля, чтобы удержаться на посту.

Поставки С-400 Турции

Двенадцатого июля турецкое Минобороны сообщило о старте поставок российских С-400 в страну. Информацию также подтвердила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Контракт на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.