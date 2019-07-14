Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T13:00Z
https://ria.ru/20190714/1556500340.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155351/47/1553514715_0:176:3072:1904_1036x0_80_0_0_15e139dafb92efbbf2aaabfa3155c1b6.jpg
РИА Новости

Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, сообщает Focus

Вчера, 11:25
8167
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Начало поставок Анкаре российских С-400 "вбило клин" в НАТО, заявил немецкий политолог Томас Егер в своей статье для Focus Online.
По мнению Егера, нельзя исключать, что спор вокруг комплексов С-400 может спровоцировать выход Турции из Североатлантического альянса, что станет "огромной победой" и "триумфом" Владимира Путина, в то время как для НАТО это будет "геостратегической потерей".
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
11 июля, 08:00
Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию
Как подчеркивает немецкий профессор, даже если Турция останется в НАТО, среди других членов альянса будет процветать недоверие друг к другу. При этом, настаивает Егер, слабой стороной во всей этой истории выглядит Евросоюз, который не в силах повлиять на решение проблемы, невзирая на то, что конфликт затрагивает его жизненные интересы.
Помимо этого, пишет Егер, благодаря сделке с Анкарой репутация Москвы будет стремительно набирать вес, российские военные получат доступ к секретным данным, что станет огромным преимуществом для ее спецслужб. При этом укрепление связей России и Турции политолог называет "международной сенсацией".
Однако, подытожил политолог, ослабление связей с Вашигтоном обернется для Турции огромными политическими и экономическими потерями, причем цена может оказаться настолько высока, что Эрдогану потребуется помощь Кремля, чтобы удержаться на посту.

Поставки С-400 Турции

Двенадцатого июля турецкое Минобороны сообщило о старте поставок российских С-400 в страну. Информацию также подтвердила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.
Зенитный ракетный комплекс С-400
13 июля, 23:32
СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Контракт на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Кадры прибытия С-400 в Турцию
12 июля, 17:08
Опубликовано видео отправки первой партии С-400 в Турцию
91712218
Обсудить 19
С-400 «Триумф»БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Настоящий триумф путина это пенсионная реформа, монетизация, отмена государственной награды за восемь лет донорства, сокращение квоты на сложные операции. Вот тут у путина просто прорыв, за это его ещё долго будут вспоминать.
14 июля, 11:48
Сергей Петровский
53210025
Триумф Путина - это увеличение пенсионного возраста.
14 июля, 12:15
bbogakovsky
18002110
Рекомендуем
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
В Крыму прокомментировали заявление Мураева о последствиях блокады Украиной
РИА
Новости
Судно заходит в бухту Крабовую острова Шикотан
СМИ сообщили об отказе России обсуждать с Японией передачу двух островов
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
Лента
новостей
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Эксперт оценил возможность массовых задержаний в окружении Порошенко
Федерика Могерини
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады
Бойко считает, что Раду "разогнал" не Зеленский, а жители Украины
Лидер партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко. Архивное фото
Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
Российские рубли
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:44Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
10:43В Нижнем Новгороде взяли под стражу подозреваемого в смерти члена РВИО
10:41Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для спасения жизней при ЧС
10:39Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
10:12Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
Лента новостейМолния