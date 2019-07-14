В Красноярске сообщили о превышении норматива по взвешенным частицам

"По результатам исследований 13 июля превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракции РМ10, аммиака, сероводорода в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раз", - говорится в сообщении.

В субботу региональное управление МЧС сообщило о смоге в ряде городов и районов Красноярского края, в том числе Красноярске. По информации ведомства, причиной задымления являются лесные пожары. Действующих лесных пожаров при этом вблизи населенных пунктов не зафиксировано.

По данным краевого минлесхоза, на утро воскресенья в регионе действует 80 лесных пожаров на площади 270 тысяч гектаров. Большая часть зафиксирована в труднодоступных территориях Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов. Угрозы населенным пунктам нет. На севере края для борьбы с лесными пожарами сформирована масштабная группировка сил и средств общей численностью более 1300 человек и 140 единиц техники. С начала недели в крае ликвидировано более 40 лесных пожаров на площади более 44 тысяч гектаров.