Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Мосгоризбирком выявил брак выше допустимого в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.

"При рассмотрении подписей, сданных в ОИК кандидатом Л. Соболь из 4940 подписей – 725 были признаны недействительными и/или недостоверными по различным основаниям. Таким образом, "брак" в подписях избирателей составил 14,67% что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%, что является безусловным основанием для отказа кандидату в регистрации", - сообщили в Мосгоризбиркоме.

Среди таких нарушений отмечаются несоответствие информации, представленной в паспортных данных, несоответствие адресов фактического проживания избирателей, ошибки в ФИО. Также отмечается, что представлены 23 подписи избирателей "которых не существует", и 4 подписи оставлены избирателями, которые числятся среди умерших, отметили в пресс-службе.

"Мосизбирком не предъявлял к кандидату претензий в связи с многочисленными нарушениями, допущенными во время подписной кампании, но в рамках разъяснительной работы указывал кандидату и его сотрудникам на недопустимость подобных нарушений и требовал их устранения. Все жалобы и претензии со стороны кандидата рассматривались и удовлетворялись, например – по заявлению кандидата ей была предоставлена охрана МВД для обеспечения безопасности ее агитаторов и пикетов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время подписной кампании Соболь неоднократно заявляла о многочисленных провокациях со стороны злоумышленников, в том числе организации фальсификаций сбора подписей и ином давлении на нее и ее агитаторов, включая нападения на пикеты.

"Все заявления и жалобы были рассмотрены комиссией и правоохранительными органами в установленном в законе порядке", - отмечает пресс-служба.

"Согласно законодательству, Л.Э. Соболь имеет право явиться на заседание окружной избирательной комиссии 16.07.2019, на котором будет приниматься решение о ее регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы седьмого созыва и предоставить все обоснованные претензии, возражения и замечания к итоговому протоколу, которые будут рассмотрены членами комиссии в установленном законом порядке и вынесено решение. В случае несогласия с решением комиссии, кандидат Л. Соболь вправе обратиться в суд для рассмотрения решения окружной избирательной комиссии", - добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му celebrity-округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Соболь в Twitter подтвердила, что комиссия в 43-м округе "забраковала" почти 15% подписей избирателей в ее поддержку при допустимом браке в 10%, что означает снятие ее с выборов. В свою очередь Мосгоризбирком заявил, что отказывается комментировать решения по депутатам данного округа.