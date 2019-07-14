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РИА Новости

В Сургуте три человека погибли в ДТП

Вчера, 11:08
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июл - РИА Новости. Три молодых человека погибли в Сургуте (ХМАО) в результате столкновения легкового автомобиля с фонарем, еще один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональном управлении МВД.
Авария произошла ночью в районе жилого дома на улице Энергетиков. Водитель за рулем BMW не справился с управлением, из-за чего иномарка врезалась в фонарный столб. Как подчеркнули в ведомстве, столкновение было настолько серьезным, что четыре человека, находившиеся в легковушке, "вылетели из салона".
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"Несмотря на проводимый медицинскими работниками комплекс мероприятий, двух девушек и молодого человека 1994 года рождения спасти не удалось. Еще один человек доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в УМВД.
По словам собеседника агентства, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, а также выясняют, кто находился за рулем в момент ДТП.
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