В Сургуте три человека погибли в ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июл - РИА Новости. Три молодых человека погибли в Сургуте (ХМАО) в результате столкновения легкового автомобиля с фонарем, еще один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональном управлении МВД.

Авария произошла ночью в районе жилого дома на улице Энергетиков. Водитель за рулем BMW не справился с управлением, из-за чего иномарка врезалась в фонарный столб. Как подчеркнули в ведомстве, столкновение было настолько серьезным, что четыре человека, находившиеся в легковушке, "вылетели из салона".

"Несмотря на проводимый медицинскими работниками комплекс мероприятий, двух девушек и молодого человека 1994 года рождения спасти не удалось. Еще один человек доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в УМВД.