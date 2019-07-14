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РИА Новости

Пострадавшим от паводка жителям Тулуна построят 2,5 тысячи новых домов

Вчера, 11:05
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ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Пострадавшие от паводка жители Тулуна переселятся в поселок Березовый, где для них отстроят 2,5 тысячи индивидуальных домов, сообщил в воскресенье на встрече с журналистами губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Для жителей подтопленных территорий Иркутской области, чьи дома не пригодны для жилья, отстроят новые.
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"В поселке Березовый для пострадавших от наводнения жителей Тулуна построят 2,5 тысячи домов индивидуального проживания. Каждому хозяину выделят землю, по 15 соток", - сказал Левченко.
Кроме этого, в поселке Угольщиков для пострадавших из Тулуна запланировано возведение многоквартирных домов. На работу по проектированию и строительству, по словам губернатора, уйдет не менее года.
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"Самое ранее – весна следующего года", - отметил губернатор.
Новые районы будут иметь всю необходимую социальную инфраструктуру – школы, больницы, детсады. Зона, подвергнутая подтоплению, станет лесопарковой.
По словам главы региона, в Нижнеудинске также ведется работа по выделению участков для новой застройки. Часть жителей подтопленных территорий, чьи дома разрушены или не пригодны для проживания, получат сертификаты на покупку жилья.
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В настоящее время установлено, что из подтопленных домов для проживания не пригодны 3,5 тысячи. Большая часть - 5,7 тысяч, подлежат ремонту. Часть домов еще проходят осмотр.
Наводнение в конце июня затронуло 8 районов Иркутской области. Во всех в настоящее время действует режим ЧС. От паводка пострадали 107 населенных пунктов, 10,8 тысяч домов, в которых проживают 38 тысяч человек. В пунктах длительного проживания – санаториях и домах отдыха, находятся в текущий момент около 350 человек.
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