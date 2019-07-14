Пострадавшим от паводка жителям Тулуна построят 2,5 тысячи новых домов

ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Пострадавшие от паводка жители Тулуна переселятся в поселок Березовый, где для них отстроят 2,5 тысячи индивидуальных домов, сообщил в воскресенье на встрече с журналистами губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Для жителей подтопленных территорий Иркутской области, чьи дома не пригодны для жилья, отстроят новые.

"В поселке Березовый для пострадавших от наводнения жителей Тулуна построят 2,5 тысячи домов индивидуального проживания. Каждому хозяину выделят землю, по 15 соток", - сказал Левченко.

Кроме этого, в поселке Угольщиков для пострадавших из Тулуна запланировано возведение многоквартирных домов. На работу по проектированию и строительству, по словам губернатора, уйдет не менее года.

"Самое ранее – весна следующего года", - отметил губернатор.

Новые районы будут иметь всю необходимую социальную инфраструктуру – школы, больницы, детсады. Зона, подвергнутая подтоплению, станет лесопарковой.

По словам главы региона, в Нижнеудинске также ведется работа по выделению участков для новой застройки. Часть жителей подтопленных территорий, чьи дома разрушены или не пригодны для проживания, получат сертификаты на покупку жилья.

В настоящее время установлено, что из подтопленных домов для проживания не пригодны 3,5 тысячи. Большая часть - 5,7 тысяч, подлежат ремонту. Часть домов еще проходят осмотр.