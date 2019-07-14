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РИА Новости

В Краснодаре эвакуировали 15 человек из здания, где загорелась кровля

Вчера, 11:05
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СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 15 человек из здания в Краснодаре, где горели 300 квадратных метров кровли, жертв и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 01.04 в воскресенье диспетчеру Краснодарского ПСГ поступило сообщение о пожаре в помещении на улице Одесской в Краснодаре. Первые прибывшие подразделения установили, что горит кровля на площади 300 квадратных метров.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"Проведена эвакуация персонала и посетителей в количестве 15 человек. В 01.46 локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 02.26 ликвидация открытого горения на месте пожара. Полная ликвидация пожара в 03.30. В результате пожара погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении пожара от МЧС России работали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
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