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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 11:02
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо
© NewsTeam
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Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция - девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано 9 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2 тысячи 533, в том числе 60 в провинции Дейр-эз-Зор.
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Война в СирииМинистерство обороны РФСирия
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