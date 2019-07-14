В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция - девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано 9 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2 тысячи 533, в том числе 60 в провинции Дейр-эз-Зор.