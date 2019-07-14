В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647

Вертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем на борту и машина скорой помощи в Тулунском районе Иркутской области, где происходит ликвидация последствий паводка

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На утро воскресенья в больницах находятся 647 человек, в том числе 145 детей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего за медицинской помощью с начала наводнения обратились 4 тысячи 345 человек, из которых 3 тысячам 698 медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.