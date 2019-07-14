Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T10:52Z
https://ria.ru/20190714/1556499986.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155620/38/1556203836_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_249f0ce4ff977e09ae912324f69087a4.jpg
РИА Новости

В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647

Вчера, 10:52
776
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем на борту и машина скорой помощи в Тулунском районе Иркутской области, где происходит ликвидация последствий паводка
Вертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем на борту и машина скорой помощи в Тулунском районе Иркутской области, где происходит ликвидация последствий паводка
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На утро воскресенья в больницах находятся 647 человек, в том числе 145 детей", - сказал собеседник агентства.
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
13 июля, 18:03
В Иркутской области зафиксировали нарушения сроков выплат пострадавшим
Он уточнил, что всего за медицинской помощью с начала наводнения обратились 4 тысячи 345 человек, из которых 3 тысячам 698 медицинская помощь была оказана амбулаторно.
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. Погибшими в зоне паводка обнаружены 25 человек.
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
3 июля, 08:00
"Ад кромешный!" Кого винят в небывалом наводнении, накрывшем Сибирь
110101
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пострадавшим от паводка жителям Тулуна построят 2,5 тысячи новых домов
РИА
Новости
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения
В Красноярске сообщили о превышении норматива по взвешенным частицам
Лента
новостей
Сергей Митрохин
Митрохин обжалует снятие его кандидатуры с выборов в Мосгордуму
В Тверской области два человека погибли при падении дельталета
Сергей Худоногов. Архивное фото
В Приангарье отправили в отставку мэра, спасавшего свою дачу от наводнения
Слоны в Якутске
В Якутске мужчина выгуливал двух слонов
Россельхознадзор обеспокоен работой веторганов на Кубани и в Ставрополье
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
В Харькове загорелся автобус с пассажирами
В Сургуте три человека погибли в ДТП
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Боеприпасы со склада около Арыси вывезут до мая 2020 года
Полиция на месте возникших беспорядков во время празднования дня взятия Бастилии. 14 июля 2019
В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45В Свердловской области два ребенка погибли при купании в реке
10:44Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
10:43В Нижнем Новгороде взяли под стражу подозреваемого в смерти члена РВИО
10:41Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для спасения жизней при ЧС
10:39Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
Лента новостейМолния