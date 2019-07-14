Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T10:39Z
https://ria.ru/20190714/1556499907.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Тверской области два человека погибли при падении дельталета

Вчера, 10:39
7157
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства падения дельталета в Тверской области, в результате которого погибли два человека, сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
По предварительным данным СК, в воскресенье около 06:00 в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района были обнаружены обломки дельталета, накануне вылетевшего из деревни Владышино. На борту были два жителя Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались.
Первый полет Криса Гурски
27 ноября 2018, 13:50
Дельтапланериста забыли пристегнуть. Этот полет он запомнит надолгоЖитель американского штата Флорида Крис Гурски решил отправиться на отдых в Швейцарию. Этот отпуск он запомнит на всю жизнь: американец решился на полет на дельтаплане, который чуть не стал для него фатальным.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту крушения дельталета в Тверской области", — говорится в сообщении.
14425214
Тверская областьПроисшествия
Рекомендуем
Манта
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
РИА
Новости
Иконка социальной сети Instagram
"Дело блогерш-убийц": счет жертв пошел на сотни тысяч
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Лента
новостей
Московская городская избирательная комиссия
Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Судно заходит в бухту Крабовую острова Шикотан
СМИ сообщили об отказе России обсуждать с Японией передачу двух островов
Депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции Альянс патриотов Георгий Ломия
Оппозиционный депутат из Грузии прилетел в Москву
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
Американская актриса Стефани Нижник
Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
Малогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
В работе европейской навигационной системы "Галилео" произошел сбой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45В Свердловской области два ребенка погибли при купании в реке
10:44Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
10:43В Нижнем Новгороде взяли под стражу подозреваемого в смерти члена РВИО
10:41Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для спасения жизней при ЧС
10:39Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
Лента новостейМолния