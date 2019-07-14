В Тверской области два человека погибли при падении дельталета

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства падения дельталета в Тверской области, в результате которого погибли два человека, сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
По предварительным данным СК, в воскресенье около 06:00 в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района были обнаружены обломки дельталета, накануне вылетевшего из деревни Владышино. На борту были два жителя Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту крушения дельталета в Тверской области", — говорится в сообщении.