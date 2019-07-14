В Хабаровске возбудили дело после наезда полицейского на пешеходов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после наезда полицейского на автомобиле на пешеходов, в результате которого погиб один человек и двое пострадали, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после наезда полицейского за рулем автомобиля на пешеходов в Хабаровске, в результате ДТП один человек погиб, двое находятся в больнице.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.