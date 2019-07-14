В Хабаровске возбудили дело после наезда полицейского на пешеходов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после наезда полицейского на автомобиле на пешеходов, в результате которого погиб один человек и двое пострадали, сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после наезда полицейского за рулем автомобиля на пешеходов в Хабаровске, в результате ДТП один человек погиб, двое находятся в больнице.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным УМВД по Хабаровскому краю в ночное время на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской полицейский в служебное время, управляя машиной, наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из пешеходов скончался, двое других госпитализированы. Добавляется, что водитель быль трезв.