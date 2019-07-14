Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США своими действиями рискуют сподвигнуть Иран на выход из ядерного соглашения, однако Тегеран по-прежнему далек от создания ядерного оружия, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен.

Ровно 4 года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Историческое соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

"СВПД удалось увеличить "время прорыва" для Ирана (время, необходимое для производства достаточного количества обогащенного урана для создания ядерного оружия) с нескольких месяцев до года. Его запасы обогащенного урана сократились на 98%, а число действующих центрифуг - на две трети", - рассказал Кантримен.

По его мнению, "даже с недавним возобновлением обогащения урана Иран по-прежнему далек от любой возможности создания оружия". "И это так и будет, если СВПД сохранится", - отметил собеседник агентства.

Однако бывший дипломат предостерег, что проводимая администрацией Дональда Трампа политика экономического давления "рискует дать Ирану серьезные стимулы выйти из СВПД и возобновить наиболее опасные элементы его ядерной программы".

В годовщину выхода США из СВПД Иран объявил о прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств.

Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Под угрозой вторичных санкций США вынуждают всех покупателей иранской нефти прекратить закупки.