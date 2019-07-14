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РИА Новости

Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения

10:10
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / РИА Новости
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ИРКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Комплекс защитных сооружений на случай новых наводнений спроектируют для Тулуна, сообщил в воскресенье на встрече с журналистами губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Наводнение в конце июня затронуло 8 районов Иркутской области. Во всех в настоящее время действует режим ЧС. От паводка пострадали 107 населенных пунктов, 10,8 тысяч домов, в которых проживают 38 тысяч человек. Наиболее всего стихия затронула город Тулун, где после наводнения 1984 года была проведена реконструкция дамбы. Ее высоту нарастили до 11 метров, но уровень воды в реке Ия превысил эти параметры и достиг почти 14 метров. По словам губернатора, для того, чтобы спустить сдерживаемую дамбой воду в ней пришлось проделать шесть дополнительных коридоров. В настоящее время перед строителями стоит задача закрыть их в срок до 18 июля.
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"Стоит задача оформить новую территорию затопления. В перспективе речь идет о возведении комплекса защитных сооружений для города", - сказал губернатор.
Он также отметил, что вопрос о разработке проекта в настоящее время обсуждается.
В Тулуне остаются подтопленными 67 домов. Погибшими после паводка найдены 25 человек, среди которых один ребенок. Пропавшими без вести на текущий момент числятся 8 человек.
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