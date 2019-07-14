Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения

Наводнение в конце июня затронуло 8 районов Иркутской области. Во всех в настоящее время действует режим ЧС. От паводка пострадали 107 населенных пунктов, 10,8 тысяч домов, в которых проживают 38 тысяч человек. Наиболее всего стихия затронула город Тулун, где после наводнения 1984 года была проведена реконструкция дамбы. Ее высоту нарастили до 11 метров, но уровень воды в реке Ия превысил эти параметры и достиг почти 14 метров. По словам губернатора, для того, чтобы спустить сдерживаемую дамбой воду в ней пришлось проделать шесть дополнительных коридоров. В настоящее время перед строителями стоит задача закрыть их в срок до 18 июля.