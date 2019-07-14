Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму французскому президенту Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии, отметив, что отношения РФ и Франции играют важную роль для безопасности в Европе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов", - говорится в тексте телеграммы.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что "опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".