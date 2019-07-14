Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T10:09Z
https://ria.ru/20190714/1556499656.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155602/43/1556024354_0:68:2917:1709_1036x0_80_0_0_ba76c948a224227240c90e10c2b42e5c.jpg
РИА Новости

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

10:09
165
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму французскому президенту Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии, отметив, что отношения РФ и Франции играют важную роль для безопасности в Европе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов", - говорится в тексте телеграммы.
Кроме того, Путин выразил уверенность, что "опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, день считается началом Великой французской революции.
301000
Обсудить 3
Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияВ мире
Рекомендуем
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400
РИА
Новости
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения
Антиамериканский рисунок в Тегеране
Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран
Американская актриса Стефани Нижник
Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
Лента
новостей
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Барак Обама и Дональд Трамп. Архивное фото
Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Осколки от снарядов после обстрелов в Донбассе
Силовики за сутки 12 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Салон автомобиля
Названы самые популярные иномарки в России
Зенитные ракетные комплексы C-400
Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции триумфом Путина
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Хабаровске возбудили дело после наезда полицейского на пешеходов
10:20Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран
10:10Для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений на случай наводнения
10:09Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
09:57В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
09:49Силовики за сутки 12 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:29В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400
09:21Умерла актриса из "Остаться в живых" и "Звездного пути" Стефани Нижник
09:03В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
08:58У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
08:55Названы самые популярные иномарки в России
08:53В поселке под Краснодаром полностью потушили горевший производственный цех
08:45Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи
07:35Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
07:33Экс-посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" Обаме
07:27НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
07:25В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение
06:36В Иркутской области более 44 тысяч человек привились от гепатита А
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в Латакии
06:01В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Лента новостейМолния