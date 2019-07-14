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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

09:57
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в субботу Народная милиция ЛНР заявила о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства. По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Золотое-5 и Пришиб.
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