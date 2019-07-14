Силовики за сутки 12 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

Осколки от снарядов после обстрелов в Донбассе. Архивное фото

Осколки от снарядов после обстрелов в Донбассе

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 23 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 35 мин и снарядов, также вели огонь из гранатометов, и стрелкового оружия.